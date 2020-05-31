РИАМО - 31 мая. Май 2020 года в Москве стал самым дождливым в истории, побив рекорд по выпавшим осадкам 1933 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Дождь, который лил в Москве ночью в воскресенье, продолжится и днем. Но того количества осадков, что уже выпало на ВДНХ с начала месяца, стало достаточным, чтобы вывести май 2020 года в рекордсмены», - говорится в сообщении.

Синоптики пояснили, что накопленная за май сумма осадков уже составляет 146,9 миллиметра, а это значит, что побит прежний максимум месячной суммы осадков, который в 1933 году составил 131,7 миллиметра.

Днем в воскресенье дождь в столице продолжится, поэтому окончательная цифра нового рекорда станет известна в конце этих суток.