РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. Аварийно-восстановительные службы подмосковного Красногорска минувшей ночью боролись с подтоплениями в поселке Нахабино и микрорайоне Опалиха, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Всю ночь в нашем округе продолжалась работа по ликвидации последствий стихии: наши спасатели при поддержке областной Аварийно-восстановительной службы откачивали воду в районах сильного подтопления - Опалиха и Нахабино. До раннего утра велись работы по укреплению плотины на гидроузле N1 на реке Синичка в деревне Марьино», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что прогноз синоптиков на ближайшие дни неблагоприятный - затяжные дожди.

«Берегите себя и близких. Прошу жителей территорий, находящихся в зоне затопления, на время уехать к друзьям или родственникам. Если такой возможности нет и вам нужна помощь, прошу обратиться по номеру 112, вам будет предоставлено временное жилье», - добавила Хаймурзина.

Она отметила, что в округе развернут оперативный штаб.