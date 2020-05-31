РИАМО - 31 мая. За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции выздоровели 1 855 человек, за весь период врачи города вылечили более 80 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1855 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80179» - сказала вице-мэр.

Отсутствие у человека коронавируса подтверждается с помощью специальных исследований. После выписки те, кто должен оставаться под наблюдением получают необходимые рекомендации.

Выздоровевшие москвичи в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится. У доноров не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов В и С.

Также те, кто выздоровел, могут стать социальными волонтерами, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией.

Узнать подробности о том, как стать донором или волонтером можно по телефону горячей линии 8 (495) 870-45-16, звонки принимаются с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

31 МАЯ

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.