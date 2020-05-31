РИАМО - 31 мая. Жителям Подмосковья нужно соблюдать меры санитарной защиты и носить маски во время прогулок в парке, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Гуляй в парке, пожалуйста. С ребенком, или, если у тебя есть бабушка или дедушка, мама или папа старшего поколения. Гуляй, но береги и себя, и их. Одень маску. Все меры предосторожности должны быть», - сказал Воробьев в эфире передачи «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Губернатор добавил, что большое количество жителей региона соблюдают масочный режим, в том числе при поездках в общественном транспорте.

Для борьбы с коронавирусом в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только по веским причинам.

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31 МАЯ

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.