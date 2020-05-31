РИАМО - 31 мая. Перечень правил разработают для безопасного оказания услуг в парикмахерских, которые откроются в Московской области 3 июня, сообщил в воскресенье губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.в.

«Со среды мы хотим открыть парикмахерские. <...> Ты можешь прийти в парикмахерскую, но опять новый стандарт. Ты должен быть в маске, может быть, должно быть стекло у парикмахера. Сейчас стандарты эти разработаны будут», - сказал Воробьев в эфире передачи «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Губернатор отметил, что некоторые мастера еще до открытия парикмахерских начали оказывать свои услуги, выезжая к клиентам на дом. Это недопустимо в условиях пандемии коронавируса.

Ранее из-за распространения коронавируса была приостановлена работа салонов красоты, кафе, ресторанов, спортзалов и непродовольственных магазинов.

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31 МАЯ

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.