РИАМО - 31 мая. В Подмосковье развернут оперативный штаб по контролю за прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Задействовано от РСЧС 17 мотопомп, 10 ассенизаторских машин, 6 тракторов, 2 тягача, 6 плавательных средств. В готовности находится АМГ, 200 человек, 29 единиц техники, 10 плавательных средств», - говорится в сообщении.

В настоящее время борьбу с подтоплениями в регионе ведут 197 человек и 68 единиц техники.

Из-за обильных осадков затопило территорию 165 приусадебных участков, 10 дачных домов и двух участков дороги в трех городских округах: Истре, Наро-Фоминске и Красногорске.