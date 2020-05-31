РИАМО - 31 мая. За минувшие сутки в столице от коронавируса и пневмонии умерли 69 пациентов, общее число летальных исходов от инфекции составляет 2 477, говорится в сообщении опершатаба Москвы по коронавирусу.

По последним данным, в Москве зафиксировано 178 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

В Москве по 14 июня действует режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только в магазин, в аптеку, для выноса мусора и выгула собак.

С 1 июня в городе можно будет выходить на прогулки по расписанию. Во время прогулки необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

31 МАЯ

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.