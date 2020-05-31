РИАМО - 31 мая. Атмосферный фронт скажется на Московском регионе в воскресенье дождями с возможными грозами, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха не поднимется выше плюс 13 - плюс 15 градусов в столице и плюс 12 - плюс 17 (градусов – ред.) по области», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, днем относительная влажность воздуха достигнет 80%. Атмосферное давление окажется на отметке в 745 миллиметров ртутного столба. Кроме того, ожидается, что порывы северо-восточного ветра смогут достигать 12-17 метров в секунду.

Подобные породные условия могут стать причиной усиления тревоги, а также обострения хронических заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. Жителям Московского региона рекомендуют не исключать из распорядка дня физическую активность и заниматься дыхательной гимнастикой.