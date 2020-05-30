РИАМО - 30 мая. В районе Марьино в столице разлиновали тротуар, чтобы во время прогулок горожане могли соблюдать дистанцию в 1,5 метра, сообщили пользователи соцсетей.

«В Москве, на Братиславской, на бульваре - внезапно появилась разметка...», — написал пользователь @slyhedge в Twitter-аккаунте.

В Москве, на Братиславской, на бульваре - внезапно появилась разметка...

Правда, пока непонятно, как этим пользоваться 🤔 pic.twitter.com/N6mMaT2ew8 — ✗นтթыйЁж Виктор (@slyhedge) May 30, 2020

Мужчина также опубликовал фотографию «полосатого» двора и добавил, что пока не понимает, как этим пользоваться.

«Все тротуары вокруг пруда разлиновали. Все чудесатее и чудесатее», — отметила tatiananovikova090768 в своем Instagram-аккаунте.

Девушка пошутила, что теперь в Москве можно играть в игру, когда по команде «стоп» нужно прятаться в «домики».

Фотографией «полосатых» скверов поделилась biaka20 в Instagram.

Девушка irinkakomarovva опубликовала в Instagram фотографии расчерченных дорожек из окна высотного дома.

С 1 июня в Москве можно будет выходить на прогулки по графику, покидать квартиры можно только в маске и перчатках, пока по 14 июня в городе действует режим всеобщей самоизоляции.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

- Борющиеся с коронавирусом частные клиники России смогут получить субсидии. Нововведение связано с тем, что частные клиники также, как и государственные больницы, работают с пациентами с Covid-19.

- Путин: Вопросы снятия антикоронавирусных ограничений надо прорабатывать с медиками.

Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению».

- Самые важные новости дня в карточках

- Испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшие две недели.

- В Ивантеевке зафиксировали самый высокий в Москве и Подмосковье уровень самоизоляции днем в субботу, он оставил 2,8 балла.

- В России учредят ведомственные награды для медиков, которые отличатся в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408