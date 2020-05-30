РИАМО - 30 мая. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что в его декларации о доходах за прошлый год учитывается доход от продажи ценных бумаг.

Ранее на сайте столичного парламента была опубликована декларация о доходах депутатов. Шапошников указал в документе годовой доход в размере около 1,95 миллиарда рублей. В 2018 году Шапошников заработал около 24,4 миллиона рублей.

«В соответствии с законом Москвы о статусе депутата Московской городской думы, задекларировал доход от продажи ценных бумаг (в 2019 году)», - сказал Шапошников.

Также в индивидуальной собственности у него значится квартира площадью 269,5 квадратных метров и машино-место площадью 18,7 квадратного метра. Во временном пользовании у него (с 2019 по 2024 год) находится коттедж площадью 277,7 квадратного метра.