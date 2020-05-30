РИАМО - 30 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Токарева на пост главы Федерального агентства железнодорожного транспорта, сообщает Газета.ru.

«Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации - руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, освободив его от занимаемой должности», — отмечается в документе.

Соответствующее распоряжение было подписано 29 мая.

Ранее Росжелдор возглавлял Владимир Чепец, а Токарев был заместителем министра, курирующим дорожную сферу.