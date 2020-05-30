РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мая. Почти 30 жителей, в том числе 7 детей, эвакуировали из-за подтопления из СНТ «Лесная поляна» в подмосковном Красногорске в субботу, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«Днем наши спасатели провели эвакуацию населения в СНТ «Лесная Поляна»: вывезли на лодках 27 человек, в том числе 7 детей», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что работа проведена силами аварийно-спасательного отряда ЕДДС муниципалитета и опергруппы Красногорского пожарно-спасательного гарнизона.

«Все вывезенные жители разместились у родственников и друзей», - добавила глава горокруга.

Она напомнила, что ранее МЧС объявило штормовое предупреждение: сегодня вновь ожидаются сильные дожди, грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду.

«Прошу жителей территорий, находящихся в зоне затопления, на время уехать к друзьям или родственникам. Если такой возможности нет, прошу обратиться по номеру 112, вам будет предоставлено временное жилье. В округе развернут оперативный штаб», - заключила Хаймурзина.

Из-за мощных дождей МОС АВС работает в режиме повышенной готовности. Подготовительные мероприятия уже дали свои результаты.