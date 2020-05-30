РИАМО - 30 мая. Столичные спасатели сняли женщину с балкона по улице Правды, дом 11, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Спасатели получили сообщение о том, что нужна их помощь в субботу в 17:20.

«Пожарные незамедлительно приступили к спасению человека», — отмечается в материале.

По адресу направили пожарно-спасательные подразделения 27 ПСЧ и 3 ПСЧ ФПС.

Спустившись с балкона вышестоящей квартиры, спасатели вернули женщину внутрь квартиры и передали медикам.