РИАМО - 30 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 миллиарда рублей российским авиагаваням, сообщает Газета.ru.
«Контроль за использованием денег поручено осуществлять Росавиации», — отмечается в материале.
Средства выделяются из резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина.
Субсидии должны поддержать аэропорты во время пандемии коронавируса, когда пассажиропоток и количество авиаперевозок значительно снизились.
Финансовая помощь может быть использована для выплаты зарплат сотрудникам, кроме руководящего состава. Средства также можно направить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования и транспорта.
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Текстовая трансляция
30 МАЯ
- Борющиеся с коронавирусом частные клиники России смогут получить субсидии. Нововведение связано с тем, что частные клиники также, как и государственные больницы, работают с пациентами с Covid-19.
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- Самые важные новости дня в карточках
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