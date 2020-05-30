РИАМО - 30 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что сбреет бороду перед выходом на работу, сообщает Газета.ru.

Представитель Кремля рассказал, что решил отращивать бороду до полной победы над коронавирусной инфекцией.

«Как только выйду на работу в офис, она (борода – ред.) сразу исчезнет», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок которой журналист Павел Зарубин опубликовал в Instagram.

Ранее у Пескова и его супруги диагностировали коронавирус. Пескова госпитализировали в одну из столичных больниц, медики выписали его 25 мая.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

- Борющиеся с коронавирусом частные клиники России смогут получить субсидии. Нововведение связано с тем, что частные клиники также, как и государственные больницы, работают с пациентами с Covid-19.

- Путин: Вопросы снятия антикоронавирусных ограничений надо прорабатывать с медиками.

Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению».

- Самые важные новости дня в карточках

- Испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшие две недели.

- В Ивантеевке зафиксировали самый высокий в Москве и Подмосковье уровень самоизоляции днем в субботу, он оставил 2,8 балла.

- В России учредят ведомственные награды для медиков, которые отличатся в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408