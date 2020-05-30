РИАМО - 30 мая. В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности до 31 мая из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение из-за сильного дождя будет действовать в регионе с 21:00 30 мая до 09:00 31 мая.

«Оранжевый» уровень опасности из‑за дождя также объявили на территории Белгородской области Центрального Федерального округа.

Ранее на территории Московского региона объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы.

В ночь на 31 мая ожидается плюс 10-12 градусов тепла, сильный дождь, местами гроза. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.