РИАМО - 30 мая. Прогулки в Москве по графику позволят уменьшить риск заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.
«Гулять на свежем воздухе очень полезно. <…> График прогулок, на первый взгляд, кажется странным, но именно это позволит избежать одномоментного скопления людей в одном месте и снизить риск заражения коронавирусом», — сказала заведующая консультативно-профилактическим отделением ИКБ №1 столичного Депздрава, врач-инфекционист Ирина Иванова.
Она добавила, что во время прогулок необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра и избегать скопления людей.
С 1 июня москвичи смогут гулять на улицах и в парках по установленному для каждого дома расписанию. На прогулке обязательно наличие защитных средств.
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Текстовая трансляция
30 МАЯ
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