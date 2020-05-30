РИАМО - 30 мая. Депутаты Московской городской думы отчитались о доходах за 2019 год, декларации опубликованы на сайте столичного парламента.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников указал в документе годовой доход в размере около 1,95 миллиарда рублей. Также в индивидуальной собственности парламентария имеется квартира площадью 269,5 квадратных метров и машино-место площадью 18,7 квадратного метра. Во временном пользовании Шапошникова (с 2019 по 2024 год) находится коттедж площадью 277,7 квадратного метра.

Кроме того, спикер Мосгордумы задекларировал одно принадлежащее ему транспортное средство - легковой автомобиль Mercedes-Benz E350.

Согласно предыдущей декларации, в 2018 году Шапошников заработал около 24,4 миллиона рублей.

Депутат Елена Николаева заработала в прошлом году почти 157 миллионов рублей, депутат Андрей Медведев – почти 26 миллионов рублей.