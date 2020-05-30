РИАМО - 30 мая. Из-за обильных осадков, прошедших в минувшие сутки, в Подмосковье остаются подтопленными 165 приусадебных участков и 10 домов, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Всего 165 (приусадебных - ред.) участков по состоянию на 18 часов. <...> В частности, можно отметить Красногорск, Истра, Наро-Фоминск. <...> 10 домов подтоплены. Угрозы жизни и здоровью людей нет», - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ликвидации подтоплений участвуют 197 человек и 68 единиц техники. От МЧС привлечены 23 человека и девять единиц техники. В основном работы проводятся силами сотрудников жилищно-коммунального комплекса.

По словам представителя пресс-службы, пока не ясно, когда окончатся работы. В субботу вечером также ожидаются сильные дожди.

«МЧС России рекомендует жителям на приусадебных участках чистить канавы, ливневые стоки от мусора на своей и прилегающей территории», - заключил собеседник агентства.