РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Художник Илья Демченко на стене здания МУ ДТМ СП «Молодежный» в микрорайоне Силикатная в Подольске создал граффити с девочкой, пускающей мыльные пузыри, ко Дню защиты детей, сообщил «РИАМО в Подольске» сам художник.

«Граффити с девочкой, пускающей мыльные пузыри, начал рисовать около часа дня 30 мая в субботу, на работу потребовалось около пяти часов. Рисунок на стене здания МУ ДТМ СП «Молодежный» на улице Почтовая, 8, занял примерно 3,5 метра поверхности в высоту и более шести метров в длину. Я посвятил его Дню защиты детей», - сказал Демченко.

Ранее в мае художник со своим коллегой в масках Дедпула и Человека-Паука ходили по общественным местам в Подольске и раздавали всем перчатки и маски, чтобы напомнить о базовых средствах защиты.

Они планируют в июне еще раз выйти на улицы города и сделать забег в масках, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам.