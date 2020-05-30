РИАМО - 30 мая. Президент России Владимир Путин считает, что выстраивать работу по вопросу снятия антикоронавирусных ограничений нужно совместно со специалистами, сообщает РИА Новости.
«Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», — сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
Глава государства отметил, что в туристических странах снимают ограничения, но некоторым из них приходится вводить жесткие меры снова.
Вспышка нового коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, после вирус распространился по всему миру.
В России на данный момент выявили 396 575 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 167 469 пациентов, 4555 человек скончались.
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Текстовая трансляция
30 МАЯ
- Борющиеся с коронавирусом частные клиники России смогут получить субсидии. Нововведение связано с тем, что частные клиники также, как и государственные больницы, работают с пациентами с Covid-19.
- Путин: Вопросы снятия антикоронавирусных ограничений надо прорабатывать с медиками.
- Самые важные новости дня в карточках
- Испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшие две недели.
- В Ивантеевке зафиксировали самый высокий в Москве и Подмосковье уровень самоизоляции днем в субботу, он оставил 2,8 балла.
- В России учредят ведомственные награды для медиков, которые отличатся в борьбе с коронавирусной инфекцией.
- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека
- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.
- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408
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