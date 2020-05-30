РИАМО - 30 мая. Президент России Владимир Путин считает, что выстраивать работу по вопросу снятия антикоронавирусных ограничений нужно совместно со специалистами, сообщает РИА Новости.

«Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», — сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

Глава государства отметил, что в туристических странах снимают ограничения, но некоторым из них приходится вводить жесткие меры снова.

Вспышка нового коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, после вирус распространился по всему миру.

В России на данный момент выявили 396 575 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 167 469 пациентов, 4555 человек скончались.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

- Борющиеся с коронавирусом частные клиники России смогут получить субсидии. Нововведение связано с тем, что частные клиники также, как и государственные больницы, работают с пациентами с Covid-19.

- Путин: Вопросы снятия антикоронавирусных ограничений надо прорабатывать с медиками.

Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению».

- Самые важные новости дня в карточках

- Испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшие две недели.

- В Ивантеевке зафиксировали самый высокий в Москве и Подмосковье уровень самоизоляции днем в субботу, он оставил 2,8 балла.

- В России учредят ведомственные награды для медиков, которые отличатся в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408