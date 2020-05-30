РИАМО - 30 мая. Сотрудники Московской областной аварийно-восстановительной службы задействованы в ликвидации подтопления в поселке Нахабино городского округа Красногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Из-за мощных дождей МОС АВС работает в режиме повышенной готовности. Подготовительные мероприятия уже дали свои результаты.

«В связи с прохождением грозового фронта и выпадением большого количества осадков 29 мая оперативной службой проводятся аварийные работы по ликвидации подтопления домов и участков жителей ИЖС по Железнодорожной улице в поселке Нахабино городского округа Красногорск», - говорится в сообщении.

Кроме специалистов МОС АВС, на месте работают сотрудники Красногорского водоканала. В настоящее время работы на Железнодорожной улице продолжаются, задействовано две перекачивающие станции, на место направили дополнительную аварийную бригаду.

Кроме того, 29 мая сотрудники МОС АВС помогли ликвидировать подтопление порядка 50 частных домов в Опалихе.

Также в субботу сотрудники МОС АВС участвовали в ликвидации подтопления электроподстанции на Красноармейской улице в Солнечногорске.

«Дополнительно оперативными группами ГКУ МО «МОС АВС» проведен мониторинг 64 объектов ЖКХ в 16 муниципальных образованиях Московской области, расположенных в зонах наиболее вероятного затопления, <…> подтоплений не зафиксировано», - добавляется в материале.

Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила, что в городском округе зафиксировали 24 крупных подтопления.