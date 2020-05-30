РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Школьников Подольска приглашают в онлайн-лагерь с вожатыми санатория «Родина», в течение июня предусмотрено четыре смены, сообщается в группе «Лагерь актива школьников «Свети!» в соцсети «ВКонтакте».

«Члены команды лагеря актива "Свети! объединились, чтобы поддержать школьников в это нелегкое время и создали программу онлайн лагеря для активных ребят из Подольска, Москвы и Московской области. Смены пройдут с 1 по 5, 8 по 12, 15 по 19, 22 по 26 июня. К участию приглашают активных детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет, имеющих подтвержденные личные достижения (похвальные листы, грамоты, дипломы, отличные оценки и другое). Команды формируются в соответствии с возрастом, вся программа реализуется под контролем профессиональных вожатых», - говорится в сообщении.



Лагерь подойдет тем, кто скучает по лагерной атмосфере и командной работе, хочет найти новых друзей и единомышленников, уже не может сидеть на месте, готов к новым знаниям, активностям и открытиям и желает провести круто свои каникулы.

В программе смен ежедневные активные зарядки, в том числе с профессиональным фитнес-тренером, мастер-классы по созданию собственных стикеров, кулинарный мастер-класс от профессионального повара-кондитера, шаромоделирование, создание слаймов и так далее. Крутые интерактивные мероприятия, на которых ребята будут думать, смеяться, общаться, креативить. Ежедневные личные задания, во время которых все отключают гаджеты и делают хорошие дела. Также в программе: совместные чаепития, конкурсы, орлятские песни, отрядные огоньки, совместные просмотры фильмов и многое другое.

В рамках каждой смены пройдет онлайн-фотосессия от профессионального фотографа.

Заявку на участие можно подать не только единолично, но и командой от трех человек. Заявки принимают по ссылке.