РИАМО - 30 мая. Московская областная аварийно-восстановительная служба работает в режиме повышенной готовности в связи с сильными ливнями в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«В связи прогнозированием ухудшения погодных условий и выпадением месячной нормы осадков Московская областная аварийно-восстановительная служба переведена в режим повышенной готовности», - говорится в сообщении.

Специалисты МОС АВС подготовили к бесперебойной работе перекачивающее и другое насосное оборудование, которое позволяет ликвидировать подтопления.

Ранее дежурный сотрудник центра погоды «Фобос» сообщил РИАМО, что прошедший день побил суточный рекорд по количеству осадков, выпавших в Московском регионе в мае. Предыдущий абсолютный суточный максимум осадков для мая зафиксировали в 1976 году.

По прогнозу синоптиков, с 21 часа субботы до 9 часов воскресенья на территории Подмосковья ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах возможна гроза с порывами ветра до 18 метров в секунду.