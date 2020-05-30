РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. В рейтинг 50 лучших школ Московской области вошли два учебных заведения Люберец по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, сообщается на сайте рейтингового агентства RAEX.

Рейтинг составлен по количеству выпускников школ, которые становятся студентами вузов из топ-50 рейтинга агентства.

«В топ-50 лучших школ Московской области вошли лицей №12 и гимназия №41. Они заняли 48 и 49 места соответственно», - говорится в сообщении.

В рейтинг также вошли школы из Королева, Долгопрудного, Одинцова, Балашихи, Сергиева Посада, Раменского, Жуковского, Мытищ, Химок, Фрязино, Подольска, Щелкова, Пушкина, Электростали, Коломны, Дубны и других городов. Уровень образования, полученный в этих школах, позволяет их выпускникам поступать в престижные вузы.