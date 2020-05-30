РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. Нарушений правил безопасности во время пандемии не выявили на складе «Все инструменты» в Котельниках, сообщил в своем Instagram-аккаунте временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Жигалкин.

Накануне он лично проверил на соблюдение новых требований работы склад «Все инструменты» площадью 58 тысяч квадратных метров. Здесь работают порядка 120 местных жителей.

«Работа в условиях эпидемиологической ситуации выстроена отлично. Пункты выдачи товаров разделены перегородками для того, чтобы все посетители соблюдали дистанцию. В помещение одновременно допускается ограниченное количество человек», - написал Жигалкин.

Он добавил, что руководство уделяет внимание и безопасности сотрудников: они обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты, регулярно проходят тестирование на коронавирус.

«Будем надеяться, что уже скоро большинство предприятий и организаций возобновят свою работу – очень важно, чтобы везде соблюдению новых требований уделялось такое же тщательное внимание», - заключил Жигалкин.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

- Борющиеся с коронавирусом частные клиники России смогут получить субсидии. Нововведение связано с тем, что частные клиники также, как и государственные больницы, работают с пациентами с Covid-19.

- Путин: Вопросы снятия антикоронавирусных ограничений надо прорабатывать с медиками.

Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению».

- Самые важные новости дня в карточках

- Испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшие две недели.

- В Ивантеевке зафиксировали самый высокий в Москве и Подмосковье уровень самоизоляции днем в субботу, он оставил 2,8 балла.

- В России учредят ведомственные награды для медиков, которые отличатся в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408