РИАМО - 30 мая. 1 июня в Подмосковье объявят сбор денежных средств для помощи младенцу, которого мать бросила между гаражами, сообщил в субботу глава Талдомского городского округа Владислав Юдин.

«Я благодарен всем, кто дал свою оценку этому событию. Остался неравнодушным к судьбе этого ребенка. В понедельник доведем информацию о сборе средств в помощь этому мальчику. Расскажем, как это сделать», - сказал Юдин в обращении в социальной сети Instagram.

По его словам, малыш находится в надежных руках специалистов медицинского учреждения городского округа Дубна. Его состояние не вызывает опасений.

«Я благодарен сотрудникам полиции, которые нашли эту женщину, которую нельзя назвать матерью. Есть информация, что воспитывать своего сына она не собирается. Я благодарен медикам, которые оперативно доставили его в специальное учреждение для новорожденных детей», - добавил Юдин.

Ранее в Подмосковье была задержана 34-летняя уроженка Средней Азии, которая обвиняется в оставлении ребенка в опасности. Местный житель нашел между гаражами рядом с деревней Дубровки сумку, где лежал новорожденный мальчик.