РИАМО - 30 мая. Доктор и телеведущий Александр Мясников раскрыл способ, который поможет избежать новой вспышки Covid-19, сообщает Газета.ru.

Для предотвращения новой волны массового распространения коронавируса нужно обязательно соблюдать социальную дистанцию. Это является основным методом предосторожности.

«Не будем соблюдать — никакие маски не помогут!» — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что пандемия не уйдет, «хлопнув дверью», хотя сейчас она выдыхается.

По мнению Мясникова то, что москвичи будут гулять по графику, – это вынужденная мера.

«Если сразу выйдут все, о какой социальной дистанции может идти речь», — объяснил врач.

В Москве для борьбы с Covid-19 до 14 июня продлили режим всеобщей самоизоляции, с 1 июня горожане смогут гулять по графику.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

- Борющиеся с коронавирусом частные клиники России смогут получить субсидии. Нововведение связано с тем, что частные клиники также, как и государственные больницы, работают с пациентами с Covid-19.

- Путин: Вопросы снятия антикоронавирусных ограничений надо прорабатывать с медиками.

Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению».

- Самые важные новости дня в карточках

- Испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшие две недели.

- В Ивантеевке зафиксировали самый высокий в Москве и Подмосковье уровень самоизоляции днем в субботу, он оставил 2,8 балла.

- В России учредят ведомственные награды для медиков, которые отличатся в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408