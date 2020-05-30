РИАМО - 30 мая. Доктор и телеведущий Александр Мясников раскрыл способ, который поможет избежать новой вспышки Covid-19, сообщает Газета.ru.
Для предотвращения новой волны массового распространения коронавируса нужно обязательно соблюдать социальную дистанцию. Это является основным методом предосторожности.
Эксперт отметил, что пандемия не уйдет, «хлопнув дверью», хотя сейчас она выдыхается.
По мнению Мясникова то, что москвичи будут гулять по графику, – это вынужденная мера.
«Если сразу выйдут все, о какой социальной дистанции может идти речь», — объяснил врач.
В Москве для борьбы с Covid-19 до 14 июня продлили режим всеобщей самоизоляции, с 1 июня горожане смогут гулять по графику.
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Текстовая трансляция
30 МАЯ
- Борющиеся с коронавирусом частные клиники России смогут получить субсидии. Нововведение связано с тем, что частные клиники также, как и государственные больницы, работают с пациентами с Covid-19.
- Путин: Вопросы снятия антикоронавирусных ограничений надо прорабатывать с медиками.
- Самые важные новости дня в карточках
- Испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшие две недели.
- В Ивантеевке зафиксировали самый высокий в Москве и Подмосковье уровень самоизоляции днем в субботу, он оставил 2,8 балла.
- В России учредят ведомственные награды для медиков, которые отличатся в борьбе с коронавирусной инфекцией.
- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека
- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.
- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408
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