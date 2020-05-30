РИАМО - 30 мая. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции планируется начать в ближайшие две недели, сообщает РИА Новости.
«Мы должны понимать, что влияние препаратов, используемых для профилактики, должно быть безопасно для населения, эти тестирования сегодня идут, и мы планируем приступить к клиническим испытаниям в ближайшие две недели», - сказал Мурашко во время видеоконференции.
Ранее он высказал надежды, что вакцина против коронавируса будет доступна для медиков в августе-сентябре 2020 года.
В России выявлено 396 575 случаев заражения Covid-19, выздоровело 167 469 пациентов, 4 555 человек скончались.
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30 МАЯ
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- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.
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