РИАМО - 30 мая. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции планируется начать в ближайшие две недели, сообщает РИА Новости.

«Мы должны понимать, что влияние препаратов, используемых для профилактики, должно быть безопасно для населения, эти тестирования сегодня идут, и мы планируем приступить к клиническим испытаниям в ближайшие две недели», - сказал Мурашко во время видеоконференции.

Ранее он высказал надежды, что вакцина против коронавируса будет доступна для медиков в августе-сентябре 2020 года.

В России выявлено 396 575 случаев заражения Covid-19, выздоровело 167 469 пациентов, 4 555 человек скончались.

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30 МАЯ

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