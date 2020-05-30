РИАМО - 30 мая. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о надежде, что первые образцы вакцины против коронавируса для медиков появятся в августе-сентябре 2020 года, сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, что уже для медицинских работников, думаю, что в августе-сентябре, наверное, уже первые образцы будут доступны. Будем смотреть и в более широкой практике, как она себя покажет, дальше будем вместе с вами отрабатывать в системе фармаконадзора и наблюдения», — сказал Мурашко на встрече с волонтерами-медиками.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» при Роспотребнадзоре разработал вакцину от Covid-19, которую можно будет закапать в нос. Пока тестирование проводится на приматах.

Планируется, что испытания на людях начнут проводиться в конце июня - начале июля, а завершатся — в середине сентября. Добровольцами не смогут стать те, кто уже переболел коронавирусом.

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30 МАЯ

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