РИАМО - 30 мая. К Международному дню защиты детей запустился московский интернет-портал «Техносказки», на портале выложены сказки в необычной интерпретации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект познакомит представителей подрастающего поколения на доступном и понятном для них языке с традиционными русскими сказками. Необычный контент также поможет организовать досуг детей в условиях, когда часть ограничений пока сохраняется», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Среди видеороликов: «Царевна-лягушка», «Заюшкина избушка», «Теремок», «Гадкий утенок», «Айболит», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Золушка» и «Царевна Несмеяна».

Все сказки были переделаны с акцентов на развитие технологий, например, у Айболита есть беспилотный автомобиль, у Колобка – гидроскутер, а теремок — это чат соседей.

Авторами сказок стали детские писатели, педагоги, изобретатели и даже спортсмены, а прочитали их актеры кино и артисты Московского драматического театра на Перовской, Московского театра мюзикла, театров «Содружество актеров Таганки» и «Наш дом».

«Русские народные сказки, сказки Андерсена не стареют, а дополнение их актуальными технологическими деталями усиливает заложенные в них глубокие смыслы и делает их более интересными для современных детей», — отметила художественный руководитель Московского драматического театра на Перовской Гульнара Галавинская.

К проекту может присоединиться любой желающий: можно записать свою версию произведений в современной интерпретации и опубликовать ее в соцсетях с хештегом #техносказки.

Лучше работы добавят в виртуальную энциклопедию «Цифрового делового пространства».

Проект приурочен к онлайн-форуму «Дети цифры», который пройдет 1 июня с 10:00 до 14:00.