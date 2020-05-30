РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Власти подмосковного Подольска подтвердили законность работы палаток, торгующих шаурмой на улице Машиностроителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале на работающие палатки с шаурмой на улице Машиностроителей в 700 метрах от полицейского участка. Он посчитал их работу незаконной в условиях пандемии и высоких показателей выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Подольске. Вопрос законности работы павильона «Шаурма» на улице Машиностроителей, 8, разъяснила администрация округа.

«В соответствии с постановлением губернатора «О введении в Московской области режима повышенной готовности» приостанавливается (ограничивается) работа с 28 марта по 31 мая включительно работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов», - сказал заместитель главы администрации Подольска Евгений Соловьев.