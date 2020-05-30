Для жителей Московской области летний сезон начнался с открытия парков. О соответствующих послаблениях режима самоизоляции ранее объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. О том, как жители региона провели этот день, смотрите в подборке РИАМО.
Кто-то просто решил насладиться любимыми видами.
Животные тоже соскучились по паркам и лесам.
На прудах в Красногорске непривычно людно.
Детям даже разрешили немного похулиганить.
А кое-где появились уже первые шашлычники.
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