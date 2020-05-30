Для жителей Московской области летний сезон начнался с открытия парков. О соответствующих послаблениях режима самоизоляции ранее объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. О том, как жители региона провели этот день, смотрите в подборке РИАМО.

Кто-то просто решил насладиться любимыми видами.

Животные тоже соскучились по паркам и лесам.

На прудах в Красногорске непривычно людно.

Детям даже разрешили немного похулиганить.

А кое-где появились уже первые шашлычники.