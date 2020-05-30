РИАМО - 30 мая. В подмосковном Алабине подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты проведут специальную обработку площадки для репетиции парада Победы, также военнослужащие приступили к дезинфекции жилья участников парада, сообщается на сайте министерства обороны России.

«С 8 июня подразделения РХБ защиты приступят к ежедневной спецобработке на парадной площадке в Алабино», — отмечается в материале.

Силами 34 расчетов мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции КДА и авторазливочных станций АРС-14КМ продезинфицируют территории воинских частей и образовательных учреждений Минобороны РФ.

90 общежитий, столовых и свыше 10 тысяч квадратных метров внутренних помещений продезинфицируют средствами, которые содержат хлор и спирт.

Также продезинфицируют 60 тысяч квадратных метров площадей и дорог, более 370 единиц техники, которые будут перевозить участников парада.

Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня.