РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мая. В городском округе Мытищи выявили 16 новых случаев Covid-19, всего на территории муниципалитета теперь 1 306 подтвержденных случаев заболевания, сообщается на странице «Коронавирус. Оперштаб Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье за сутки выявили 735 новых случаев коронавируса.

«Всего в Московской области зафиксировано 38238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 424 заболевших. Выздоровели и выписались 7 720 человек. На территории городского округа Мытищи выявили 1306 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

29 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории муниципалитета составляло 1 290.

В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

- В Ивантеевке зафиксировали самый высокий в Москве и Подмосковье уровень самоизоляции днем в субботу, он оставил 2,8 балла.

- В России учредят ведомственные награды для медиков, которые отличатся в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408