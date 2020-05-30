РИАМО - 30 мая. Эксперты Института прогрессивного образования предсказали, что после пандемии коронавируса может вырасти заработная плата у PR-, SMM-специалистов, продюсеров и контент-менеджеров, сообщает RT.

Эксперты пояснили, что после кризиса бизнесу нужно будет улучшать сервис, соревноваться с конкурентами и активно привлекать клиентов.

«Также зарплаты могут увеличиться у IT-специалистов, аналитиков больших данных и онлайн-маркетологов», — отмечается в материале.

новых условиях прибавку получат и антикризисные менеджеры, а также консультанты по финансам, управленцы в сфере логистики и специалисты по тайм-менеджменту.

Специалисты предполагают, что увеличение зарплаты коснется медиков, психологов, психотерапевтов и специалистов естественно-научного цикла. Ожидается, что возрастет оплата труда опытных репетиторов, онлайн-педагогов и виртуальных гидов.

Также может вырасти зарплата у сотрудников аграрного сектора: агрономов, лаборантов, операторов машинного доения, зоотехников, ветеринаров.