РИАМО - 30 мая. Московский центр «Моя карьера» организует программу бесплатных онлайн-тренингов для горожан старшего возраста, на дистанционных занятиях поговорят об эмоциональном интеллекте, саморегуляции душевного состояния и способах саморазвития, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Так, основатель сервиса «Бабушка и дедушка на час» Наталия Линькова расскажет о дистанционном курсе «Няня — помощница мамы», который стартует 8 июня в рамках партнерской школы центра «Моя карьера», — отмечается в материале.

15 июня пройдет вебинар «Дело второй половины жизни», где горожанам в возрасте помогут сформулировать цели и определять шаги для их реализации.

Участники вебинара «Эмоции как ресурс», который пройдет 18 июня, узнают о навыках саморегуляции душевного состояния и позитивного принятия, москвичам также расскажут о том, как понять собеседника в конфликтных ситуациях и вести диалог.

18 июня специалисты центра «Моя карьера» организуют вебинар «Рефрейминг как способ найти возможности в сложной ситуации», где расскажут, как переубедить человека и поменять его точку зрения.