РИАМО - 30 мая. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» при Роспотребнадзоре разработал вакцину от Covid-19, которую можно закапать в нос, сообщает РИА Новости.

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечно, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос», — сказал Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

Пока тестирование вакцины проводится на приматах. После введении вакцины у подопытных животных не было подъема температуры и других нежелательных реакций. Все особи перенесли прививку хорошо.

Планируется, что испытания вакцины на людях начнут в конце июня - начале июля, а завершатся в середине сентября. Добровольцами не смогут стать те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. Окончательные группы добровольцев будут сформированы за семь дней до начала испытания.

«После получения положительных результатов и регистрации вакцины в рамках пострегистрационных исследований и независимых клинических исследований мы будем расширять контингент как по возрасту, то есть включать детское население, включать возраст старше 60 лет, так и по различным другим показателям», — заключил Максютов.

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30 МАЯ

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