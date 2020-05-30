РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В подмосковном Подольске в ходе рейда сотрудники администрации округа выявили в трех магазинах покупателей без средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщается на странице управления потребительского рынка администрации округа в соцсети Instagram.

Сотрудники управления потребительского рынка администрации округа 29 мая провели очередной мониторинг объектов розничной торговли, на улицах Правды и Машиностроителей. Проверяли выполнение требований постановления губернатора Московской области о соблюдении санитарных требований для предотвращению распространения новой короновирусной инфекции. Руководителям торговых объектов вручили информационные письма, разъясняющие обязанность к организациям и индивидуальным предпринимателям о не допущении в торговые объекты граждан, не соблюдающих масочный режим.

«Во всех торговых объектах выполняется весь комплекс санитарно-эпидемиологических норм. Соблюдаются меры для безопасности покупателей и сотрудников. Однако в магазинах «Дикси» на улице Машиностроителей, 18 и на улице Правды, 3, а также в магазине «Мясо» на улице Правды, 30, некоторые покупатели находились без средств индивидуальной защиты. Сотрудники магазина сделали им замечания, провели разъяснительную работу о необходимости использования СИЗ и предложили приобрести маски. Во многих магазинах маски предлагают бесплатно», - говорится в сообщении.

При входе в магазины разместили объявления о необходимости ношения СИЗ, установили дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук, нанесли разметку о соблюдении дистанции 1,5 метра, в продаже имеются защитные маски и антисептические средства для рук.