РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мая. Двадцать четыре крупных очага подтоплений зафиксировали в подмосковном Красногорске в субботу, специалисты продолжают ликвидировать последствия сильных дождей, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.



«Прямо сейчас в округе продолжается ликвидация последствий стихии. Задействованы: 126 человек - МЧС, отряды ГОЧС, ЕДДС, дорожные и коммунальные службы, АО «Водоканал», 28 единиц техники (включая насосы для откачки воды и плавсредства). На данный момент зафиксировано 24 крупных очага подтоплений, в основном - природного характера», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что за сутки в регионе выпала полуторамесячная норма осадков. Уровень воды в некоторых реках поднялся от 30 сантиметров до полутора метров.

«Когда «большая вода» уйдет по каждому случаю будем разбираться адресно, а пока наша главная задача - помочь людям, как можно скорее устранить подтопления и приготовиться к новой волне: МЧС объявило штормовое предупреждение», - добавила Хаймурзина.

Она пояснила, в субботу вновь ожидаются сильные дожди, грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду.

«Прошу жителей территорий, находящихся в зоне затопления, на время уехать к друзьям или родственникам. Если такой возможности нет, прошу обратиться по номеру 112, вам будет предоставлено временное жилье. В округе развернут оперативный штаб», - написала глава муниципалитета.

Она напомнила телефоны дежурных служб: единый 112, а также ЕДДС округа - 8(495)562-72-30, 8(495)563-79-32. Сообщить о подтоплении также можно в телеграм-чате «Будет Чисто».

«Призываю всех жителей с пониманием отнестись к работе оперативных служб. Они работают в круглосуточном режиме», - заключила Хаймурзина. ⠀