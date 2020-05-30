РИАМО - 30 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала, что вторая волна заболеваемости коронавирусом в России наступит осенью вместе с сезонным подъемом гриппа, сообщает kp.ru.

«Один из самых вероятных сценариев развития - это вторая волна в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ведомства высказала надежду, что к этому времени уже создадут вакцины от Covid-19.

По словам генерального директора новосибирского научного центра «Вектор» Рината Максютова, испытание вакцины от коронавируса планируется в сентябре.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

- В Ивантеевке зафиксировали самый высокий в Москве и Подмосковье уровень самоизоляции днем в субботу, он оставил 2,8 балла.

- В России учредят ведомственные награды для медиков, которые отличатся в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408