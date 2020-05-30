РИАМО - 30 мая. Завершающийся май может стать самым дождливым в Москве почти за 200 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Май-2020 может хлопнуть дверью, вписав себя в метеоисторию, как самый дождливый за последние почти 200 лет», - написал Тишковец в Facebook.

По его словам, очередное испытание ненастьем ждет Москву в воскресенье, на город обрушится колоссальное количество осадков.

«По самому оптимистичному сценарию это будет не меньше 44 миллиметров, по худшему варианту развития атмосферных процессов на город может пролиться до 69 миллиметров осадков, что эквивалентно месячной норме!» - отметил метеоролог.

С начала мая в столице уже выпало две месячные нормы осадков. С учетом прогнозируемых в воскресенье осадков существует вероятность, что будет побит рекорд самого дождливого мая за все время наблюдений, который зафиксировали в 1821 году. Тогда месячная сумма осадков составила 140 миллиметров.