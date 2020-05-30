РИАМО - 30 мая. После ослабления ограничительных мер в Подмосковье число транспортных средств на дорогах увеличилось на 40% по сравнению с началом режима самоизоляции, в таких условиях водителям необходимо быть особенно внимательными за рулем, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Некоторые автомобилисты продолжают существенно превышать скорость, что повышает вероятность аварий и тяжесть их последствий», - отмечается в сообщении.

Областной Минтранс также напомнил, что суббота и воскресенье являются самыми аварийными днями недели, поскольку многие москвичи отправляются на дачи на личном автомобиле.

Водителей призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, не превышать скоростной режим, быть внимательными в зонах пешеходных переходов. Также стоит помнить, что сейчас на дорогах много мотоциклистов и велосипедистов.

Пропускная система действовала в Подмосковье с 15 апреля до 23 мая. Специальные цифровые пропуска ввели для контроля за перемещениями граждан на личном и общественном транспорте во время пандемии коронавируса.