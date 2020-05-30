РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«По данным на 30 мая, за сутки в Подмосковье выявили 735 новых случаев заболевания коронавирусом. В Подольске было выявлено 103 случая. Всего в округе зафиксировали 2 235 заболевших», - говорится в сообщении.

Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 38 238. Скончались 424 заболевших, выздоровели и выписались из медучреждений 7 720 человек.

Жителям Подмосковья рекомендуется соблюдать введенные в регионе правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо вызывать врача. Также необходимо носить защитные маски.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

- В Ивантеевке зафиксировали самый высокий в Москве и Подмосковье уровень самоизоляции днем в субботу, он оставил 2,8 балла.

- В России учредят ведомственные награды для медиков, которые отличатся в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408