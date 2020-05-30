РИАМО - 30 мая. С начала мая сотрудники столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности встретили 95 авиарейсов, на которых в Россию вернулись более 8 тысяч соотечественников, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Основной поток прибывающих приходится на аэропорт Шереметьево. С меньшей периодичностью рейсы прибывают во Внуково и Домодедово. В аэропорту Жуковский в большей степени сейчас принимают различные грузовые рейсы», — сказал заместитель начальника пожарно-спасательного отряда №207 ГКУ «ПСЦ» Александр Голубых.

Круглосуточно 27 сотрудников департамента встречают россиян в аэропортах. В Шереметьево, Внуково и Домодедово дежурят 22 работника пожарно-спасательного центра Москвы, в Жуковском – пять спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Они измеряют температуру авиапассажиров и проводят санобработку, следят за соблюдением социальной дистанции на территории аэрогаваней и помогают прибывшим заполнять анкеты, которые передаются Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы. Ежедневно семь сотрудников переносят данные анкет в электронную систему.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

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