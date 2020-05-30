РИАМО - 30 мая. Десять подтоплений произошло в подмосковной Истре из-за ливневых дождей и подъема уровня воды в реке Грязеве, последствия подтоплений устранят к концу для, сообщается в субботу на странице администрации городского округа Истра в соцсети «ВКонтакте».

«На территории округа подтоплено 10 мест, а именно в городе Дедовске, в поселке Снегири и в селе Павловская Слобода», - говорится в сообщении.

В настоящее время осталось три подтопленных места - Ленинградская улица в Дедовске, улица Некрасова в поселке Снегири и СНТ «Дубрава» в деревне Зеленково.

Последствия подтоплений устраняют 30 человек, шесть водооткачивающих машин и шесть помп. К концу дня власти пообещали решить ситуацию с подтоплениями.

Кроме того, в Истре создали оперативную рабочую группу для устранения последствий подтоплений, поскольку в регионе снова ожидается непогода.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области сообщило, что с 21 часа субботы до 9 часов воскресенья на территории Подмосковья ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах возможна гроза с порывами ветра до 18 метров в секунду.