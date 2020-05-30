РИАМО - 30 мая. В Ивантеевке зафиксировали самый высокий в Москве и Подмосковье уровень самоизоляции днем в субботу, он оставил 2,8 балла, следует из данных «Яндекса».

Также хороший уровень самоизоляции наблюдается в Одинцове, Лобне, Щербинке, Зеленограде и поселении Московский ТиНАО Москвы.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Московском регионе действует режим всеобщей самоизоляции.

«Яндекс» регулярно фиксирует количество людей на улицах городов и оценивает уровень самоизоляции по шкале от нуля до пяти баллов. Пять баллов значит, что на улице почти никого нет.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

- В Ивантеевке зафиксировали самый высокий в Москве и Подмосковье уровень самоизоляции днем в субботу, он оставил 2,8 балла.

- В России учредят ведомственные награды для медиков, которые отличатся в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408