РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мая. За сутки в Домодедове зафиксировали 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся составляет 940 человек, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Московской области.
В Подмосковье за сутки выявили 735 новых случаев заболевания.
«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 940 (+23)», - говорится в сообщении.
Всего в Московской области зафиксировано 38 238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 424 заболевших, выздоровели и выписались из медучреждений 7 720 человек.
В Подмосковье работает горячая линия 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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30 МАЯ
- В Ивантеевке зафиксировали самый высокий в Москве и Подмосковье уровень самоизоляции днем в субботу, он оставил 2,8 балла.
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- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека
- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.
- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408
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