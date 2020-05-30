РИАМО - 30 мая. Подмосковное предприятие «Мострансавто» отремонтировало более 20 машин скорой медицинской помощи для шести больниц в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Отремонтированные автомобили помогут медработникам оставаться мобильными. В своих филиалах специалисты «Мострансавто» в кратчайшие сроки отремонтируют более 50 машин скорой помощи. Более 20 машин уже передали в шесть подмосковных больниц», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
Так, в Электросталь поступили пять отремонтированных машин, в Лыткарино - две машины, в Химки – один автомобиль. В Мытищи поступило семь машин, в Ступино – две, в Коломну – три.
Ремонт транспортных средств производился в четырех сервисных центрах «Мострансавто».
Ранее специалисты «Мострансавто» отремонтировали 10 автомобилей для Мытищинской городской клинической больницы. Полностью ремонтные работы в рамках сотрудничества с ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» завершат в июне.
Подмосковные перевозчики ранее предоставили свыше 400 автобусов для транспортировки медиков на вызовы к пациентам, а также с работы до мест временной изоляции.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
30 МАЯ
- В Ивантеевке зафиксировали самый высокий в Москве и Подмосковье уровень самоизоляции днем в субботу, он оставил 2,8 балла.
- В России учредят ведомственные награды для медиков, которые отличатся в борьбе с коронавирусной инфекцией.
- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека
- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.
- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии