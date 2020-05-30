РИАМО - 30 мая. Подмосковное предприятие «Мострансавто» отремонтировало более 20 машин скорой медицинской помощи для шести больниц в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Отремонтированные автомобили помогут медработникам оставаться мобильными. В своих филиалах специалисты «Мострансавто» в кратчайшие сроки отремонтируют более 50 машин скорой помощи. Более 20 машин уже передали в шесть подмосковных больниц», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Так, в Электросталь поступили пять отремонтированных машин, в Лыткарино - две машины, в Химки – один автомобиль. В Мытищи поступило семь машин, в Ступино – две, в Коломну – три.

Ремонт транспортных средств производился в четырех сервисных центрах «Мострансавто».

«Автомобили скорой помощи эксплуатируются особенно активно, поэтому все машины поступают к нам в различном техническом состоянии. К каждому транспортному средству индивидуальный подход: проводится комплексная диагностика тормозной системы, рулевого управления и ходовой части машин, замена или ремонт двигателей, устанавливаются новые силовые агрегаты и комплектующие, проводится диагностика спецсигналов», — сказал генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Ранее специалисты «Мострансавто» отремонтировали 10 автомобилей для Мытищинской городской клинической больницы. Полностью ремонтные работы в рамках сотрудничества с ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» завершат в июне.

Подмосковные перевозчики ранее предоставили свыше 400 автобусов для транспортировки медиков на вызовы к пациентам, а также с работы до мест временной изоляции.

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30 МАЯ

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