РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мая. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила почетного гражданина горокруга Светлану Грачеву с 80-летием.

«Сегодня (30 мая - ред.) свой 80-летний юбилей празднует почетный гражданин Красногорска Светлана Дмитриевна Грачева», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что Грачева в 1957 году начала свою трудовую деятельность с работы в редакциях районных и городских газет. В 1983 году возглавила редакцию районной газеты «Авангард». Входила в состав пленума Союза журналистов СССР. Работала заместителем главы администрации муниципалитета по социальной политике. Участвовала в создании Пенсионного фонда на территории округа. Стояла у истоков создания Красногорской районной общественной организации ветеранов.

Кроме того, Грачева на протяжении 15 лет возглавляла исполком Красногорского местного отделения партии «Единая Россия».

«От всей души поздравляю вас, Светлана Дмитриевна! Желаю здоровья, благополучия, мира, добра и неиссякаемой жизненной энергии, которой Вы заряжаете окружающих. С юбилеем!» - заключила Хаймурзина.